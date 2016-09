PRF prende homem com 22 quilos de cocaína

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 22 quilos de pasta base de cocaína na manhã deste sábado (3) em Céu Azul, na região oeste do Paraná. A droga estava escondida em um fundo falso, atrás do painel de instrumentos de um automóvel Volkswagen Fox, que transitava pela BR-277.Com placas de Balneário Camboriú (SC), o carro foi abordado em frente à unidade operacional da PRF. Diante do nervosismo do motorista, de 29 anos de idade, os policiais rodoviários federais fizeram uma fiscalização minuciosa no veículo, e localizaram os 43 tabletes do entorpecente. À equipe da PRF, o preso disse que saiu de Foz do Iguaçu (PR) e que pretendia levar a carga ilícita até Balneário Camboriú. (Da redação com assessoria/ Foto: PRF)

Leia mais na edição impressa