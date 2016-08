Professor Sérgio de Oliveira defende debate sobre a instalação de cassino em Foz

O deputado federal e titular na Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados, Professor Sérgio de Oliveira (PSD-PR), estará em Foz do Iguaçu a partir desta sexta-feira (17) para mobilizar as entidades e empresários que atuam no turismo da região sobre as legislações sobre jogos de azar no Brasil. A aprovação de uma nova lei poderá autorizar a instalação de cassinos e bingos, proibidos desde 1946. De acordo com Oliveira, muitos destinos já estão mobilizados para a captação de investimentos no setor. O projeto de lei, que foi aprovado pelo Senado e está sendo avaliado na Câmara dos Deputados, inclui a liberação de instalação de até 35 cassinos no país, sendo no máximo três em um mesmo Estado. No caso das casas de bingo, o limite é de uma unidade para cada 150 mil habitantes no município. Se aprovado, Foz do Iguaçu que tem 250 mil moradores, poderá ter apenas uma casa de bingo e um cassino. (Tamara Soares / Fotografia: Kiko Sierich)

