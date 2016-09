Pros lança Tulio Bandeira como candidato a prefeito

Dos 11 pré-candidatos a prefeito, o advogado Tulio Bandeira, do Pros, é o primeiro a ter o nome homologado em convenção para disputar a sucessão municipal. O partido abriu ontem as discussões e votações internas para as eleições do dia 2 de outubro, optando pela candidatura própria. A convenção ainda se manterá em aberto até o dia 5, prazo final para definição do vice e de coligações e candidatos a vereador. Tulio já descartou a possibilidade de desistir da candidatura em apoio a outro nome. Logo depois de ter sido escolhido, Tulio concedeu entrevista quando informou que no domingo, em convenção, o PMB (Partido da Mulher Brasileira) havia decidido acompanhar o PROS. “PTC e PSL devem vir nesta mesma linha nas convenções e estarmos os quatro partidos coligados com 23 candidatos a vereador”, adiantou. (Elson Marques /Fotos: AI/Divulgação)

