Sancionada lei que regulamenta instalação de free shops em Foz

O prefeito Reni Pereira sancionou a lei 4.459 de junho de 2016, que dispõe sobre a instalação de lojas francas em Foz do Iguaçu. Com a publicação da legislação, oficializada no diário oficial do município fica autorizada a instalação de lojas francas, conhecidas como free shops na cidade. O comércio é destinado à venda de mercadorias nacionais ou estrangeiras com legislação específica e a isenção ou redução de tributos. Segundo a lei municipal, os produtos a serem comercializados nas lojas francas obedecerão ao regime aduaneiro especial de loja franca em fronteira terrestre, conforme previsto na Lei Federal e na regulamentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). A prefeitura deverá determinar ainda os critérios para emissão do alvará de funcionamento e instalação dos estabelecimentos comerciais. ( Tamara Soares/ Fotografia: Arquivo)

