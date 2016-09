Vereador é preso por crime de peculato

O vereador e ex-presidente da Câmara José Carlos Neves (PMN) foi preso na tarde de ontem (02) pela Polícia Civil em cumprimento de ordem expedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Ele havia sido condenado em primeira instância pelo crime de peculato a pagar multa e prestar serviços à comunidade. Entretanto, o Ministério Público recorreu e o vereador acabou condenado em segunda instância a seis anos, um mês de dez dias de reclusão em regime semiaberto, além de multa. Conforme o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), questionado pela OAB, réu condenado em segunda instância deve iniciar o cumprimento da pena de imediato mesmo tendo o direito de recorrer da decisão. Conforme nota emitida ontem pelo MP, o vereador é “acusado de desviar cerca de R$ 115 mil da Câmara Municipal, por meio da contratação simulada de um assessor”. Zé Carlos foi condenado em 2014 em ação por peculato, ajuizada pela 6ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu. De acordo com a ação, o vereador realizou contratação simulada de assessor, que teria recebido salário sem trabalhar, e ainda repassado mensalmente parte dos vencimentos ao parlamentar. O assessor Jair Santos permaneceu no cargo de fevereiro de 2009 a outubro de 2010. (Elson Marques / Foto: Arquivo e reprodução RPC)

